14. Enter Enea Festival ze znanymi artystami jazzowymi! Zaplanowano niebiletowane atrakcje

Festiwal, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer w tym roku odbędzie się w dniach od 26 do 29 maja. Nad jeziorem Strzeszyńskim zaplanowano 10 koncertów i program wydarzeń z obszaru sztuk wizualnych.

Artyści na Enter Enea Festival

Ostatnim ogłaszanym punktem programu jest wspólny koncert Voo Voo i Leszka Możdżera, będzie to przedpremierowe wykonanie nowego materiału.

W programie usłyszymy też amerykańskie gwiazdy takie jak John Patiticci czy Linda May Oh Han oraz świeże muzyczne odkrycia już dostrzegane przez Grammy: Brandee Younger i Kassa Overall. Nie zabraknie skandynawskiego uderzenia: Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra i latynoskiego pianisty Jesusa Molinę. Leszek Możdżer wystąpi z Natalie Tennenbaum i z Atom String