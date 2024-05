Zostań Gwiazdą Kabaretu 2024: Już wkrótce wyjątkowy festiwal w Poznaniu. Sprawdź program i dostępność biletów

Zostań Gwiazdą Kabaretu 2024: Już wkrótce wyjątkowy festiwal w Poznaniu

Program festiwalu "Zostań Gwiazdą Kabaretu"

Czy dążenie do doskonałości może zabić? Ewa Demarczyk - Czarny Anioł polskiej piosenki. Niebywała siła głosu, osobowości, interpretacji! Niekwestionowana Gwiazda znana i uwielbiana przez miliony odbiorców w Polsce i zagranicą. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego zniknęła? Dlaczego odeszła? Przed kim chowała się przez te wszystkie lata, kiedy czekaliśmy na Jej wielki powrót? Może pod czarnymi skrzydłami kryła się skrzywdzona biała ptaszyna, której dążenie do doskonałości było Jej największą korozją? Jaka siła jest w stanie skruszyć tak wielki talent? To kolejny, po „Korze.Boskiej” autorski spektakl Katarzyny Chlebny. Czas trwania: 80 minut

Kora.Boska Kora po śmierci staje u wrót nieba, gdzie czekają na nią Trzy Maryjki. Bardzo strojne. Jak malowane: Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Fatimska i Matka Boska z Guadalupe. Postawiona przed groteskowym Sądem Ostatecznym Kora wraca w piosenkach i wyznaniach do ziemskich wspomnień. Nareszcie ma okazję do opowiedzenia swojego życia tym, które mogły uczynić je lepszym… Spektakl jest opowieścią o kobiecie, artystce, córce i matce, o Polsce, religii, systemie i chorobie; to baśniowa historia o miłości, tęsknocie, niemocy i żalu. Trzy Maryje symbolizują trzy różne postawy i trzy różne sfery życia. Trzy Cnoty Boskie. Matka Boska Częstochowska to Wiara – Kościół, Polska, polityka, system. Matka Boska Fatimska to Nadzieja – naiwność, czystość, dziecko i tęsknota. Matka Boska z Guadalupe to Miłość – prawdziwa wolna miłość, muzyka, szaleństwo i indiański trans… W spektaklu usłyszymy największe przeboje Maanamu śpiewane przez Katarzynę Chlebny. Uwaga. Podczas spektaklu wykorzystywane jest światło stroboskopowe oraz intensywne zadymienie sali. Czas trwania spektaklu: 100 minut