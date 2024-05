Wyjątkowy festiwal już wkrótce w Poznaniu. Wejściówki są darmowe. Sprawdź program

- Chcemy kreować Poznań jako miejsce kojarzone z relacjami, alternatywnością, sprzyjające rozwojowi i zachęcające by je wybrać. "Wuchta" to dużo młodzieży, dużo wydarzeń, duża różnorodność i duże zaangażowanie. Chcemy wzmacniać, edukować, budować relacje i dawać przestrzeń do wyrażania siebie - opisują organizatorzy.