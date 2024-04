Rozdają za darmo sadzonki w Poznaniu! Wystarczy zrobić tylko jedną rzecz Nikola Pawlicka

W poznańskich gratowiskach będzie na poznaniaków czekać po około 200 sadzonek. www.poznan.pl/

W Poznaniu startuje akcja "Zielony gest - gest w stronę użytkowników Gratowisk". Każdy, kto odda problematyczne i niebezpieczne odpady do jednego z poznańskich gratowisk, otrzyma sadzonkę. To kolejny pomysł na to, jak poprawić jakość powietrza w Poznaniu.