1400 złotych kary od ZTM dla maturzystki z Poznania. "Pozostaje żal i bezsilność"

Córka tłumaczyła, że ze względu na limity Internetu w telefonie zakup przebiegał wolno, ale w końcu udało jej się kupić. Mandat został wystawiony - informuje nas mama dziewczyny. - Od tego momentu zaczęła się gehenna we współpracy z ZTM. Nie trafiały argumenty, że bilet został zakupiony, że córka od lat płaci za Pekę, Portmonetka jest cały czas doładowywana, że jest historia jej opłaconych przejazdów. Pisałam do ZTM pisma, na które nikt nie odpowiadał. Po czasie okazało się, że ktoś odpowiadał, ale robił błąd w adresie i pisma do nas nie docierały.