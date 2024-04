Poważny wypadek z udziałem motocyklisty w Wielkopolsce. Lądował śmigłowiec LPR

Poważny wypadek z udziałem motocyklisty w miejscowości Osowo Nowe

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 16:54. Wówczas służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku drogowego w miejscowości Osowo Nowe. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wypadku i natychmiast przetransportowano ją do szpitala w Poznaniu.