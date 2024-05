Niecodzienna akcja strażaków z Wrześni. Ruszyli psu na ratunek!

Niecodzienna akcja strażaków z Wrześni. Ratowali psa uwięzionego pod samochodem

Do zdarzenia doszło 2 maja ok. 5 rano. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP we Wrześni przyjął zgłoszenie dotyczące potrącenia psa w gminie Września. Okazało się, że pies uwięziony jest pod pojazdem.