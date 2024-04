Rozbudowa A2 pod Poznaniem. Uwaga kierowcy, już wkrótce ruszy budowa trzeciego pasa ruchu na Autostradowej Obwodnicy Poznania

Decyzja wydana została 19 kwietnia

Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 49/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r. udzielającej pozwolenia na budowę (znak: IR-V.7840.52.2024), na rzecz inwestora – spółki pod firmą Autostrada Wielkopolska S.A., ul. Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań, dla inwestycji pn.: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu autostrady A2 na odcinku od węzła Poznań Krzesiny do węzła Poznań Wschód od km 172+000 do km 179+700 wraz z przebudową ekranu akustycznego przy łącznicy DL1 węzła Poznań Wschód do km 179+907 A2”.

To bardzo dobra wiadomość dla użytkowników autostrady jak i jej operatora.