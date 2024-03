Będzie remont ważnego węzła na autostradzie A2. Wytyczono już objazdy

3 kwietnia ruszy drugi etap remontu nawierzchni na węźle Jordanowo, gdzie autostrada A2 krzyżuje się z ekspresową S3. W związku z pracami zostaną wytyczone objazdy. Zarządca drogi apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Remont ważnego węzła na autostradzie A2

Autostrada Wielkopolska będzie kontynuowała rozpoczęte w ubiegłym roku prace modernizacyjnych na węźle Jordanowo, w 68+710 kilometrze autostrady A2). Prace zostały podzielone na etapy. Remont rozpocznie się 3 kwietnia i będzie polegał na wymianie nawierzchni na łącznicach wjazdowych na węzeł. W związku z tym, dla kierowców chcących wjechać na A2 z drogi S3 na węźle Jordanowo zostaną wytyczone objazdy. Czytaj także: W budynku basenu we Wrześni spłonął dach. W końcu jest już otwarty. I to za darmo!

Objazd w stronę Warszawy

Dla kierowców podróżujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7 ton, chcących włączyć się do ruchu na A2 w kierunku na Warszawę zostanie wytyczony objazd drogami powiatowymi do drogi krajowej nr 92 do miejscowości Trzciel, następnie drogą wojewódzką nr 137 do węzła Trzciel, na którym będzie można wjechać na autostradę w kierunku na Warszawę.

- Dla kierowców podróżujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton (*DMC > 7t*) chcących wjechać na A2 w kierunku Warszawy objazd zostanie wytyczony przez węzeł Nowy Tomyśl. Trasa obejmuje drogę krajową nr 92 w kierunku Nowego Tomyśla, następnie drogą wojewódzką nr 305 do węzła w Nowym Tomyślu - przekazała Autostrada Wielkopolska. Zobacz też: Wiceprezydent Poznania załatwia wiatę przystankową w 40 minut. "Wystarczył jeden telefon do ZTM"

Objazd w kierunku Świecka

Kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 w kierunku Świecka będą proszeni o skorzystanie z objazdu prowadzącego do węzła Torzym. Trasa obejmuje drogę krajową nr 92 w kierunku Torzymia, następnie drogą wojewódzką nr 138 do węzła Torzym, gdzie będą mogli włączyć się do ruchu na autostradzie w kierunku Świecka.

Czas realizacji prac szacowany jest na ok trzech tygodni, do 25 kwietnia. Spółka Autostrada Wielkopolska II zobowiązała wykonawcę do terminowego ich wykonania. Warto jednak pamiętać, że niesprzyjające warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz itp.) mogą wpłynąć na czas realizacji. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Obserwuj nas także na Google News

Wideo Drożeją motocykle sprowadzane z Niemiec