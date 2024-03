W budynku basenu we Wrześni spłonął dach. W końcu jest już otwarty. I to za darmo!

Pływalnia we Wrześni jest już otwarta

Obiekt miał zostać ponownie otwarty po remoncie we wrześniu 2022 roku. Niestety, w lipcu tego roku doszło do pożaru. Ogień doszczętnie strawił świeżo wymieniony dach.

Z pływalni we Wrześni skorzystasz bezpłatnie

Pływalnia jest czynna siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku od 6:30 do 22:30. Jednak między godzinami 8:00-14:00 obiekt jest zarezerwowany dla uczniów lokalnych szkół podstawowych. W weekendy obiekt jest czynny od 7:00 do 21:00 bez ograniczeń. Pływalnia mieści się przy ulicy Koszarowej 8 we Wrześni.