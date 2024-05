Wings for Life już w niedzielę ze startem na MTP w Poznaniu! To jedyny w swoim rodzaju bieg, w którym wielką rolę odgrywają Wielkopolanki

Uczestników Wings for Life ściga jej ruchoma wersja, prawdziwy lub wirtualny samochód pościgowy, prowadzony przez Adama Małysza. Przed nim będzie uciekać w Poznaniu aż 8 tys. osób. A na całym świecie kilkadziesiąt...

Na start w biegu flagowym w Poznaniu zdecydował się Dariusz Nożyński, wicemistrz światowego Wingsa sprzed roku. W stolicy Wielkopolski zobaczymy także zeszłoroczną globalną zwyciężczynię, Katarzynę Szkodę ze Swarzędza, która powalczy o utrzymanie tytułu, m.in. z Dominiką Stelmach, powracającą do Poznania po 9 latach podbijania innych kontynentów w ramach Wings for Life.

– Udział w Wings for Life World Run to naprawdę niesamowite przeżycie. W tym biegu nie ma przegranych. Meta sama musi nas znaleźć i dzięki temu możemy przesuwać swoje granice. Nie mamy przymusu, że musimy dobiec konkretnie do 10 czy 21 kilometra. Poza formatem sportowym, bieg jest równie wyjątkowy, jeśli chodzi o ideę. Biegniemy, by w przyszłości umożliwić start o własnych siłach wszystkim tym, którzy jeszcze biegać nie mogą – mówiła globalna zwyciężczyni 10. edycji Wings for Life World Run, Katarzyna Szkoda.