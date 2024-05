"Jesteś u siebie". Poznań zmienia swoją strategię promocyjną. Kompaktowość, przyjazność i sprawczość najważniejszymi wyróżnikami

Dom Poznań po remoncie

- Zakończyliśmy właśnie remont swojego domu, Poznania. Warto pokazać jak on wygląda - mówił Jacek Jaśkowiak podczas prezentacji strategii miasta.

Poprzednia została przedstawiona przed 15 lat. Jak przyznał prezydent, nie był skłonny do wydawania pieniędzy na promocję, gdy na Starym Rynku można było sobie wybić zęby.

Nowe logo, nowa paleta barw

Największe emocje wzbudzi zapewne logotyp. Litera P swoim kształtem nawiązuje do domu, który jest jednym z głównych motywów strategii. Wpisana jest w tarczę, która nawiązuje do herbu miasta. Gwiazdka łączy nowy logotyp ze starą strategią, ma też być "światłem świecący nad naszym wspólnym domem".

Podstawowym kolorem logotypu jest zielony. Jak tłumaczy Cezary Tyliński nawiązuje do przyrody, zobowiązań klimatycznych i ekologicznych rozwiązań, nad jakim pracuje miasto. Wpisuje się też w zieleń wykorzystywaną przez poznańskie MPK. Jak tłumaczy kolor niebieski, znany z poprzedniej strategii i kojarzący się z herbem miasta, wcale nie jest tak tradycyjne dla Poznania. Przed wiekami tło herbu było bowiem czerwone.

Cztery wydzielone na początek submarki - Visit Poznań, Metropolia Poznań, Invest in Poznań i Lokalny Poznań - będą korzystać z logotypów w winnym kolorze niż zielonym.

Co jeszcze chce promować Poznań?

- Podczas warsztatów, które prowadziliśmy wyszło, że Poznań to napięcie między kompaktowością i wielkością, między otwartością i dumą - opisuje Tyliński podstawy, jakie legły u wartości, jakie promować będzie miasto.

Sześć wartości, na jakich opiera się strategia, to: kompaktowość, przyjazność, sprawczość (te trzy mają wyróżniać Poznań wśród innych miast) oraz człowiek, duma i wolność. Kompaktowość rozumiana jako lokalność - oszczędzamy czas, dbamy o work-life balance. Przyjazność - każda osoba jest mile widziana w Poznaniu. Sprawczość to smart biznes i innowacja, ale też historia (m.in. Powstanie Wielkopolskie). Człowiek - każdy jest szanowany w mieście, dla każdego jest miejsce. Duma - duma z miasta, które razem tworzymy i duma z dziedzictwa. Wreszcie wolność - walka o swoje przekonania i stwarzanie warunków, do wyrażania siebie.