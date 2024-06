Pełnomocnik prezydenta Poznania odwołany ze stanowiska. Poszło o nowe logo

Pełnomocnik prezydenta Poznania odwołany. Poszło o nowe logo

Nieoficjalnie jego odwołanie ma związek z wdrożeniem nowego logo miasta Poznań. Logo to było szeroko krytykowane przez mieszkańców. Jego stworzenie kosztowało 150 tys. zł.

Nikt nie zapamięta herbu miasta

Na krytykę nowego logo sam, były już, pełnomocnik odpowiadał, że jest ono konieczne ze względów marketingowych. Herb Poznania jest zbyt szczegółowy i trudno go zapamiętać. Tymczasem nowe logo łatwiej zapada w pamięć. Według przyjętej filozofii działania nowe logo miało bardziej trafiać do mieszkańców i zapadać w pamięć.

Herb z kolei, jako bardziej uroczysty i podniosły symbol miasta, miał być zarezerwowany wyłącznie do tego typu okazji i uroczystości. Ponadto trudniej zapada on w pamięć ze względu na spora liczbę szczegółów. Herby innych polskich miast mają mniej elementów, stąd są bardziej czytelne i łatwiej jest je zapamiętać.

Nowe logo Poznania oraz hasło "jesteś u siebie" miało pokazać, że miasto jest dobrym miejscem do życia. To miało przyciągnąć specjalistów z branży wysokich technologii, dla których coraz częściej nie tylko wysoka pensja, ale właśnie wygodne do życia miasto ma być czynnikiem przyciągającym.