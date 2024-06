W Poznaniu powstał nowy urząd. Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty wzbudza wiele kontrowersji. "Prezydent Jacek Jaśkowiak to ignoruje" Emilia Ratajczak

25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów z przedstawicielami Urzędu Miasta. pexels.com/RDNE Stock project

W miejscu przedszkola na poznańskich Jeżycach od niedawna działa urząd - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, który zajmuje się finansami wszystkich jednostek oświatowych w mieście. Dyrektorzy, księgowe i płacowe z poznańskich szkół mają wiele wątpliwości co do nowych rozwiązań, które proponuje Urząd Miasta Poznania. We wtorek, 25 czerwca, po raz kolejny odbyło się spotkanie dyrektorów z władzami miasta w tej sprawie. Co ustalono?