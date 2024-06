Awantura w galerii Posnania. Kobieta została zamknięta w pokoju ochrony i uderzyła głową o ścianę. Galeria zmienia firmę ochroniarską

Awantura w galerii. Kobieta rozbiła sobie łuk brwiowy

26 czerwca około godziny 21:00 w galerii Posnania doszło do awantury. Jedna z klientek miała zachowywać się w dziwny sposób, podobno doszło nawet do pobicia ochroniarza. Po tym ochroniarze z firmy Solid wzięli kobietę do pokoju dla zatrzymanych, a tam kobieta rozbiła sobie głowę o ścianę. Informacje potwierdziła PR managerka Posnanii - Martyna Walczak.