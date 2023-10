Na Jeżycach zlikwidowane zostanie kolejne przedszkole. Ma tam powstać urząd - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty

- Część rodziców wybiera Galileo ze względu na znajdujący się w pobliżu żłobek Kalinka lub szkołę podstawową nr 36. Zapewniam, że czas niezbędny do rozprowadzenia dzieci uczęszczających do różnych placówek ma znaczenie dla osób pracujących – dodała matka w piśmie. - Mówię o likwidacji celowo, ponieważ w wyżej wymienionej lokalizacji placówka nie będzie istnieć. W kontekście przedszkola „Koraliki” także była mowa o „przeniesieniu”. Ciężko nazwać przeniesieniem, zmianę lokalizacji o 7 km – napisała Paulina Jargieło w piśmie do prezydenta.