Volkswagen Poznań chce wprowadzić kolejne ciężarówki z napędem elektrycznym. Testy już trwają

- Przejeżdżając w sumie ok. 62 tys. km, zużyła ok. 60 MWh energii elektrycznej – informuje Volkswagen Poznań. - Samochód ciężarowy z klasycznym napędem, z silnikiem wysokoprężnym, spaliłby w tym samym czasie ok. 18 tys. litrów oleju napędowego. Porównując te dane, z wyliczeń wynika, że w pełni elektryczna Scania 25P przyczyniła się do redukcji śladu węglowego o ok. 50 ton dwutlenku węgla. Tę wartość można porównać z roczną ilością dwutlenku węgla jaka pochłania las rosnący na powierzchni ok. 10 ha. Co więcej, pracujący w systemie trzyzmianowym samochód nie potrzebuje dodatkowych przerw na ładowanie baterii, które to zasilamy tylko podczas rozładunku towaru.