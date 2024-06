Solaris świętuje: 25 lat miejskich Urbino oraz 25 tysięcy wyprodukowanych autobusów i trolejbusów

- Ten autobus jest jeszcze u nas, ale za kilka dni, w czerwcu, pojedzie do zamawiającego przewoźnika – mówi Mateusz Figaszewski.– Mamy też innego wyjątkowego Urbino, który otworzył tę wyjątkową serię: pierwszego wyprodukowanego w 1999 roku. Po generalnym remoncie jest w bardzo dobrej kondycji i w eksploatacji! Ten pojazd w 1999 roku został zakupiony przez bydgoski ForBus, później trafił do wrocławskiego Polbus-u, skąd go odkupiliśmy. Teraz jeździ na wyjątkowej trasie: na liniach turystycznych w Poznaniu, gdzie debiutował w 2021 roku.