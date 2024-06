PKS Poznań planuje zakup 15 nowych autobusów. Przewoźnik chce, aby były wygodne i ekologiczne. Kiedy skorzystają z nich pasażerowie?

Nowoczesne i ekologiczne autobusy dla PKS Poznań

W ramach ogłoszonego przetargu, PKS Poznań poszukuje dostawcy 15 międzymiastowych autobusów, które wyróżniać się będą niską emisją. Plan zakupu zakłada, że będą to autobusy hybrydowe o maksymalnej długości 12,05 metra i wysokości do 3,5 metra. Każdy z pojazdów ma oferować przestrzeń dla co najmniej 60 pasażerów, w tym przynajmniej 42 miejsca siedzące, a także specjalne miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.