Odlewnia Volkswagena w Poznaniu wyprodukowała już sto milionów części. W tym roku chce powiększyć wynik o dalsze pięć milionów!

Wśród tych stu milionów części są elementy do „elektryków” i do samochodów z napędem konwencjonalnym: obudowy silników i skrzyni biegów, głowice cylindrowe, obudowy układu kierowniczego, czy elementy podwozia. Wynik ten Odlewnia uzyskała w czasie dwudziestu pięciu lat – bo tyle już istnieje na poznańskiej Wildzie.

– Kawałek wyprodukowany u nas, w Poznaniu, obudowę przekładni silnika elektrycznego, znajdziemy w każdym modelu elektrycznego ID – zapewnia Robert Wielgoss, dyrektor odlewni. - Części wytwarzane w Poznaniu są wysyłane m. in. do zakładu w Polkowicach oraz Niemiec, Czech, Węgier, czy Chin. Tylko w zeszłym roku w zakładzie na Wildzie powstało ok. 4 mln komponentów, w tym ponad 1,8 mln samych głowic cylindrowych. Docelowo mamy stać się jedyną odlewnią marki VW produkującą wszystkie głowice cylindrowe EA211 dla europejskich pojazdów Grupy! W tym roku w Poznaniu ma powstać około 5 milionów komponentów .

- W Odlewni Volkswagen Poznań funkcjonuje platforma, która umożliwia integrację i gromadzenie dużej ilości danych produkcyjnych. To pozwala na monitoring wydajności produkcji w czasie rzeczywistym, analizę awarii i przestojów. Efektem tego rozwiązania jest szybka eliminacja wykrytych usterek. Dzięki digitalizacji zbierane są również dane o zużyciu energii, co pozwala później wdrożyć oszczędności - informuje Volkswagen.

Zakład podkreśla, że nie tylko stumilionowym elementem chce się pochwalić, ale także wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań ciepłowniczych: wspólnie z Veolią zajmuje się odzyskiem ciepła i kierowaniem go wprost z odlewni do wymienników ciepła i dalej do mieszkań - w ten sposób można ogrzać aż 6,5 tysiąca poznańskich mieszkań. Ciepło nie marnuje się, trafiając do atmosfery, a dzięki niemu można ograniczyć w procesie produkcyjnym energii zużycie dwutlenku węgla aż o ok. 3500 ton.