Poznań Światową Stolicą Książki UNESCO? Miasto będzie się starać o przyznanie zaszczytnego tytułu Marta Jarmuszczak

Czy Poznań może zostać Światową Stolicą Książki UNESCO? Miasto może ubiegać się o ten tytuł najwcześniej w 2026 roku. To właśnie w stolicy Wielkopolski odkryto zaginione księgi ze zbioru braci Grimm, to tutaj organizowane są konkursy literackie i to do Poznania zjeżdżają się tłumy czytelników podczas Poznańskich Targów Książki. Zobacz dlaczego miasto może aspirować do tego zaszczytnego tytułu!