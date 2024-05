Horrendalne ceny za ciepłą wodę w Poznaniu! "Veolia trzy raz podniosła ceny za zużycie ciepła" Emilia Ratajczak

Zadzwoniła do nas zaniepokojona czytelniczka. "Dlaczego nikt o tym nie mówi?" pixabay.com/Gentle07

Czytelniczka zgłosiła się do redakcji "Głosu Wielkopolskiego" w sprawie wysokich cen za podgrzanie wody w Poznaniu. Była zaskoczona tym, ile musi płacić. Spółdzielnia tłumaczy się kosztami "niezależnymi od nich" i kieruje do Veolii. Veolia z zapytaniami odsyła do spółdzielni.