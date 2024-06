Najniższa krajowa 2025: planowane podwyżki płacy minimalnej

Minister finansów już 30 kwietnia ujawnił, że od 2025 roku planowane są oszczędności w finansach publicznych i gospodarce. Mimo że minimalne wynagrodzenie dotyczy bezpośrednio około 4 milionów pracowników, ma ono znaczący wpływ na cały rynek pracy. Wzrost płacy minimalnej o 700 zł w 2024 roku przyczynił się do wzrostu średniego wynagrodzenia o kilkanaście procent, a po uwzględnieniu inflacji realna średnia płaca wzrosła o prawie 7% w porównaniu do 2023 roku. Minister finansów zaznaczył jednak, że w kolejnych latach nie będzie nas stać na tak wysokie koszty wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Do dwóch miesięcy rząd ogłosi nową płacę minimalną, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość minimalnego wynagrodzenia musi zostać poddana konsultacjom z Radą Dialogu Społecznego do połowy czerwca.

Choć rząd musi w tym roku zaktualizować przepisy dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia, dostosowując je do europejskiej dyrektywy, ma na to czas do listopada. Na razie brak informacji o projekcie zmian, dlatego można założyć, że minimalna płaca w przyszłym roku będzie ustalana według obecnie obowiązujących zasad.