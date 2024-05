Co pyli w maju? Co teraz pyli? Sprawdź, czy masz alergię! Adrianna Jackowiak

Sprawdź, co pyli w maju. Pamiętaj, że objawy alergii mogą wystąpić nie tylko w wyniku ekspozycji na pyłki. Inne czynniki, takie jak kurz domowy, sierść zwierząt czy pleśnie, mogą również wywołać reakcję alergiczną. Kluczowe jest indywidualne podejście i konsultacja z lekarzem. PIXABAY Zobacz galerię (12 zdjęć)

Co pyli w maju? Co teraz pyli? Maj to miesiąc, który przynosi ze sobą nie tylko cieplejsze dni i kwitnącą przyrodę, ale także wyzwania dla osób cierpiących na alergie. Intensywny pyłek w powietrzu może prowadzić do różnorodnych nieprzyjemnych objawów, utrudniając codzienne funkcjonowanie. Dlatego warto być świadomym, jakie rośliny kwitną w tym okresie i które z nich mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź, co pyli w maju.