Spółdzielnia w Poznaniu zdemontowała kaloryfery na klatkach schodowych. Mieszkańcy są zbulwersowani. "Nikt nie pytał nas o zgodę" Paweł Antuchowski

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który jest zbulwersowany działaniem spółdzielni mieszkaniowej "Jeżyce". Zbulwersował go fakt likwidacji części kaloryferów na klatce schodowej, bez zgody mieszkańców. Spółdzielnia tłumaczy, że zostały one zdemontowane, aby mieszkańcy mogli zaoszczędzić. - Na klatce schodowej wystarczy temperatura 8 st. Celsjusza - usłyszeliśmy od kierownika osiedla.