Hałasy, krzyki i śmiecenie. Nocna sprzedaż alkoholu jest utrapieniem dla mieszkańców. Na Jeżyce w Poznaniu ciągną amatorzy picia

- Mieliśmy bardzo szeroką dyskusję w tym temacie – dodaje Adam Dzionek, radny RO Jeżyce. - Niestety uchwała nie została w tym zakresie przegłosowana i następczo rajcy miejscy również w tym temacie nie uwzględnili zgodnie z naszą wolą Jeżyc. Ja osobiście głosowałem za prohibicją, co więcej, wywołałem uchwałę raz jeszcze na ostatniej sesji mijającej kadencji, jednak tutaj również jednym głosem nie zyskała ona poparcia. Jest tu kilka całodobowych sklepów sprzedających alkohol, i zakładam, że mogą powstać jeszcze kolejne przez to, że Stare Miasto, Wilda, Łazarz mają prohibicję. Uważam, że Poznań odważnie powinien taki właśnie przepis wprowadzić w całym mieście, bo problem po prostu przesuwa się do kolejnych osiedli…