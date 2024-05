Kupiła nową pralkę, ale urządzenie nie działa, a serwis zawodzi. Emerytka z Poznania od roku pierze ręcznie. "Kosztuje mnie to dużo zdrowia"

Nowa pralka stoi w łazience. Pani Urszula i tak musi prać ręcznie

- Wyłączam pralkę, jestem tutaj i boję się przejść do kuchni, bo już oczami widzę czerwone światełko. Siedzę tu jak trusia i nasłuchuję, czy pralka się już zatrzymała, czy jeszcze chodzi. Mam bardzo wysokie ciśnienie, jakieś napady paniki. Kosztuje mnie to dużo zdrowia - mówi rozgoryczona kobieta.

- Przy trzecim czy czwartym praniu od zakupu, a rzadko piorę, bo jestem sama, pojawił się napis "Wyczyść filtr”. Oczywiście pralka pełna wody, zatrzymała się, otworzyłam filtr, woda ciekła. Filtr czysty, więc wszystko było dobrze. Zadzwoniłam do Whirlpoola, bo sklep gdzie kupowałam pralkę - zniknął. Powiedziano mi przez telefon, że sprzęt trzeba zresetować i jak to zrobić. Zrobiłam to, dwa-trzy prania i znowu było to samo, mało tego - pokazał się komunikat "Włącz kran", jak pranie się już prawie kończyło. Jeśli zresetowałam pralkę w trakcie cyklu i włączyłam od nowa, to prało się już bez płynu czy środków piorących - opowiada kobieta.

Przygody z serwisem. "Przecież wszystko działa"

- W końcu przyjechał serwisant, jego rola polegała na tym, że wyjął wibracyjne podkładki i powiedział, że wąż od wody jest za głęboko i wyjął go. Na tym polegała naprawa. Oczywiście nic to nie pomogło...

- Ostatnio przyszedł serwisant trzeci raz. Ten sam co był poprzednio. Zapytał: "To może wymienię moduł?". Na co odpowiedziałam: "To mnie się pan pyta, czy wymienić moduł?". Nie wpuściłam go do domu.