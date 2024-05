Ostatni mecz Mariusza Rumaka w Lechu Poznań. Szkoleniowiec o objęciu Kolejorza: "Po czasie bym się zastanowił"

- Jeżeli wygramy mecz, to uważam, że na 100% się utrzymamy. Złych rzeczy przydarzyło się nam w tym sezonie na tyle dużo, że uważam że jeśli tam zwyciężymy, to zostaniemy w lidze. Wiemy, w jakim jesteśmy momencie i co musimy zrobić. Mam plan na wszystko, jak każdy trener w piłce nożnej. Trzeba mieć jak zawsze pomysł na mecz, rozpisać go zawodnikom. Czym innym jest realizacja - powiedział Kamil Kuzera na czwartkowej konferencji prasowej.