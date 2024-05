Znamy ramowy terminarz PKO BP Ekstraklasy. Wiemy, kiedy Lech Poznań rozpocznie sezon! Bartosz Kijeski

Ekstraklasa podała ramowy terminarz na sezon 2024/25 ADAM JASTRZEBOWSKI

Lech Poznań nie będzie musiał spieszyć się z przygotowaniami do zbliżającego się sezonu. Właśnie poznaliśmy ramowy terminarz rozgrywek ekstraklasy w sezonie 2024/25. To będą niezwykle długie wakacje dla piłkarzy Kolejorza, którzy do walki o ligowe punkty powrócą po ośmiu tygodniach przerwy.