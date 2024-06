Lech Poznań ogłosił kadrę na obóz we Wronkach. Na liście zawodników jadących na obóz są niespodzianki!

Zwieńczeniem pierwszego tygodnia obozu będzie sparing z Lechią Gdańsk, który zostanie rozegrany w sobotę, 29 czerwca, o godzinie 13 we Wronkach. Później w środę, 3 lipca w Opalenicy podopieczni Nielsa Fredriksena zmierzą się z Banikiem Ostrawa, a na koniec zgrupowania w sobotę, 6 lipca spotkają się we Wronkach ze szkockim Dundee FC.

Od poniedziałku Kolejorz będzie pracował na obiektach swojej akademii we Wronkach. Zgrupowanie potrwa do 6 lipca, a w jego trakcie lechici zagrają trzy mecze kontrolne.

We Wronkach trener Lecha Poznań będzie miał do dyspozycji 33 zawodników. Na obozie zabraknie trzech graczy, którzy przebywają na mistrzostwach Europy. Bartosz Salamon, Nika Kwekweskiri i Miha Blažič będą mieli dłuższe urlopy. Z kolei z drużyną trenować już będą Filip Marchwiński i Filip Szymczak, którzy otrzymali od sztabu trochę dłuższe wolne ze względu na udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski U-21 na początku czerwca.

Jeden z tureckich portali zasygnalizował natomiast, że Jesperem Karlstroemem interesuje się Goztepe. To beniaminek tureckiej Super Lig. W tym klubie występuje bramkarz Mateusz Lis. Szwed jednak posiada kontrakt z Lechem Poznań do 2026 roku. Do Wronek pojadą też Alan Czerwiński oraz Adriel Ba Loua. Ich z kolei Kolejorz miał próbować sprzedać, bo nie spełniali pokładanych w nich nadzei. Czerwiński miał propozycje już zimą, ale wtedy nie zdecydowano się go wytransferować.

Nowych twarzy, oprócz powrotów z wypożyczeń i młodzieży nie ma. W tej kwestii w Lechu panuje na razie totalny bezruch.