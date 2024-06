Piłkarskie Orły: Polonia Środa Wielkopolska sięga po dwóch wychowanków Lecha Poznań

Czym są "Piłkarskie Orły"?

Polonia się wzmacnia

Niekwestionowanym liderem Polonii Środa Wielkopolska w sezonie 2022/2023 był Bartosz Bartkowiak , który w jej barwach strzelił 19 goli i zaliczył 22 asysty. Po roku spędzonym w Radunii Stężyca 24-letni pomocnik wróci do ekipy trenera Pawła Kutyni. Na drugoligowych boiskach w poprzedniej kampanii Bartkowiak wystąpił w 12. spotkaniach i zaliczył asystę.

Kolejnym wzmocnieniem jest pozyskanie Filipa Nawrockigo. Rosły środkowy defensor przeniósł się z drugoligowej Skry Częstochowa. Ponadto, jest on wychowankiem Lecha Poznań, podobnie jak Bartosz Bartkowiak. Z Lecha Poznań w sezonie 2021/22 przeniósł się do Ruchu Chorzów. Z Niebieskimi wywalczył awans do I ligi, w której miał okazję występować przez jeden sezon.