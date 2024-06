Spotkanie byłych rugbystów Polonii Poznań. Dominatorzy z Głównej świętowali 60. rocznicę powstania złotej drużyny

Polonia w latach 70-tych minionego wieku była dominatorem na krajowych boiskach. Zdobyła pięć tytułów mistrza Polski (71, 75, 78, 79, 80), sześć Pucharów Polski i jeden Superpuchar.

– Do powstania złotej drużyny doprowadziły niesnaski w Posnanii. Część zawodników poszła do AZS, a część na czele z Bogusławem Rybackim i Włodzimierzem Woźniakiem do Polonii. Po roku AZS się rozpadł i pozostali zawodnicy też dołączyli do Polonii razem z trenerem Henrykiem Królem. Takie były początki zespołu, którego pięć lat później bała się już cała Polska