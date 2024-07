Zamknięte plaże w okolicach Mielna! Powody, konsekwencje i alternatywy dla turystów wybierających się nad morze

Przyczyny zamknięcia plaż w Mielnie i Unieściu

Pozostałe plaże w Mielnie, zgodnie z raportem dotyczącym badania przydatności wody do kąpieli z 25 czerwca, są zdatne do kąpieli i otwarte dla turystów.

Konsekwencje dla turystów

Turyści, którzy już przybyli do Mielna, muszą szukać innych miejsc do plażowania. Często oznacza to konieczność podróży do bardziej oddalonych plaż, co może być uciążliwe i czasochłonne. Dla niektórych rodzin z małymi dziećmi, starszych osób lub osób o ograniczonej mobilności, taka sytuacja jest szczególnie problematyczna.