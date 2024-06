Zmiana sparingpartnera

Początkowo pierwszym rywalem lechitów podczas zgrupowania we Wronkach miała być Lechia Gdańsk, jednak beniaminek PKO BP Ekstraklasy odwołał mecz ze względu na urazy Rifeta Kapica, Tomasa Bobecka i Bohdana Viunnyka. Ponadto, do gry nie są gotowi Luis Fernandez, Conrado i Bartosz Brylowski.

Kontuzja młodego napastnika

Tym samym Lech Poznań pierwszy sparing rozegrał z Piastem Gliwice w Opalenicy. Dla podopiecznych trenera Vukovica była to trzecia gra kontrolna. Jak udało nam się ustalić, Niels Frederiksen nie mógł skorzystać z usług Kamila Jakóbczyka, który zmaga się z kontuzją mięśniową. Jego przerwa potrwa do czterech tygodni.

W pierwszej połowie słupek uchronił lechitów przed stratą gola

Gra była często przerywana, było wiele fauli. W 39. minucie lechici stworzyli dogodną sytuację do wyjścia na prowadzenie. Karlstrom przejął piłkę w środkowej strefie boiska, podał do Mikaela Ishaka, ten rozprowadził ją do prawej strony na której znajdował się Joel Pereira. Po dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu karnym do futbolówki dopadł Filip Marchwiński, który oddał mocny strzał, ale na wysokości zadania stanął Plach. Do przerwy mieliśmy 0:0.