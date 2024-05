Ostatnia stacja Mariusza Rumaka. Piłkarze Lecha Poznań fundują żenujący spektakl na zakończenie, a kibice pozdrowili Julię Wieniawę

Bartosz Mrozek - 6 - Od początku spotkania miał sporo pracy. Tak naprawdę Lech zawdzięczał mu brak straty bramki w pierwszej połowie. W drugiej połowie był bezradny. Muzyka, która leciała z głośników mogła go również rozpraszać. Z całą pewnością mu nie pomogła.

Alan Czerwiński - 3 (grał do 68. minuty) - Fatalny występ. Był za wolny, nie dawał rady w obronie. Zostawiał zbyt wiele miejsca. Przegrywał pojedynki chociażby z Danielem Trejo. W drugiej połowie jego gra była na tym samym poziomie.

Bartosz Salamon - 4 - Często wychodził do piłek, przerywał rozegranie Korony. W drugiej połowie popełnił błąd, przy przyjęciu, starał się wrócić za Dalmau. Przeciętny występ.

Antonio Milić - 4 - W pierwszej połowie był niewidoczny. Mógł zdecydowanie lepiej się zachować przy pierwszej straconej bramce. Zostawił sporo miejsca w środku i nie upilnował Shykavki.

Elias Andersson - 4 - Podobnie jak Czerwiński, zostawiał zbyt wiele miejsca. Ponadto, jego podania pozostawiały sporo do życzenia. Bardzo często zagrywał do tyłu. Wygrywał co prawda pojedynki w powietrzu – i to na tyle z pozytywów.

Joel Pereira - 4 - Miał kilka udanych podań otwierających, jak chociażby to w 34. minucie do Mikaela Ishaka. Schodził do środka, by wspomóc Murawskiego i Karlstroma. Niestety, przy drugiej bramce nie był gdzie być powinien.

Radosław Murawski - 5 - Nie można mieć do niego większych pretensji, chociaż współpraca z Karlstromem się dzisiaj nie układała. Przeciętny występ.

Jesper Karlstrom - 4 (grał do 75. minuty) - Ratował się faulami, nie udało się mu zdominować środka pola z Radosławem Murawskim. Był bardzo elektryczny.

Kristoffer Velde - 4 (grał do 75. minuty) - Był bezproduktywny, prawdę mówiąc z jego gry niewiele wynikało. Myślami w innym klubie

Filip Marchwiński - 2 - Grał z zaangażowaniem, wracał się na własną połowę. Miał natomiast spory probloem by odnaleźć się w ofensywie. W 52. Minucie pożegnał się z boiskiem otrzymując czerwoną kartkę.

Mikael Ishak - 6 - Niepotrzebnie załapał żółtą kartkę na początku spotkania. Czekał na piłkę, był wielokrotnie uprzedzany przez rywali. Strzelił pierwszego gola i był bliski zdobycia drugiego, ale sędzia asystent zasygnalizował spalonego.

Maksymilian Dziuba – 5 (wszedł w 68. minucie) - Zagrał poprawnie, pokazywał się do gry. Jego podania były celne i przemyślane. Nie za bardzo wiemy z kim miał grać, gdy Adriel Ba Loua kopał się po czole. Cofał się również za rywalem. Generalnie był to występ, który może zaliczyć do udanych