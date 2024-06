Trzech piłkarzy Lecha Poznań pojechało na Euro 2024. Kto ma największą szansę na grę?

Bartosz Salamon oraz Miha Blazić i Nika Kwekweskiri zostali powołani do reprezentacji swoich krajów na Euro 2024. Polska, Słowenia oraz Gruzja nie będą faworytami swoich grup. Co więcej, raczej mają niewielkie szanse na zakwalifikowanie się do dalszej fazy turnieju. Lechici nie są nawet gwiazdami swoich drużyn. Sprawdzamy jakie mają szansę na grę.