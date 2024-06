Niezwykłe spotkanie byłych gwiazd Lecha Poznań. To już 20 lat od pamiętnego triumfu Maciej Lehmann

Po 20 latach od wielkiego sukcesu jakim było zdobycie Pucharu Polski, drużyna Lecha Poznań, jej władze, sponsorzy i kibice, spotkali się w sobotę w gościnnych salach Ilonn Hotelu, by powspominać, to co stało się 1 czerwca 2004 roku w Warszawie. Nie mogło oczywiście zabraknąć anegdot z szatni, żartów, przypominania komicznych sytuacji, które bohaterowie tamtych wydarzeń pamiętać będą do końca życia.