Młody pomocnik Lecha Poznań wzbudził powszechne zainteresowanie. Obserwują go także zagraniczne kluby! W grę wchodzi wypożyczenie

Niekwestionowany lider drugiej drużyny Lecha Poznań

Maksymilian Dziuba jest niekwestionowanym liderem drugiej drużyny Lecha Poznań. W swojej dotychczasowej karierze wystąpił w 50. spotkaniach na drugoligowych boiskach. Obecny sezon może z całą pewnością zaliczyć do udanych i to najwyższy czas, by zrobić krok do przodu.