Wychowanek Lecha Poznań w kręgu zainteresowań. Ma predyspozycje, by grać na wyższym poziomie

Piłką nożną interesuję się od dziecka, a swoją przygodę z piłką zacząłem w Lechu Poznań, gdzie trenowałem przez siedem lat. Prowadzili mnie wtedy tacy trenerzy jak Piotr Jacek, Maciej Rybicki, Marcin Salamon oraz Amilcar Carvalho. Następnie trafiłem do Miedzi Legnica, gdzie spędziłem dwa lata i pracowałem z trenerami Arkadiuszem Adachem, Tomaszem Syską oraz Sebastianem Przybyłką. Po epizodzie w Miedzi wróciłem do Poznania, do Akademii Piłkarskiej Reissa, gdzie trenowałem pod okiem Macieja Palki, Przemysława Jankowskiego i Piotra Przewoźnego. Kolejnym etapem była czwartoligowa Warta Międzychód, gdzie moimi trenerami byli Tomasz Leszczyński i ponownie Arkadiusz Adach.