Gwiazda Orlen Basket Ligi Kobiet dołącza do Enei AZS Politechniki Poznań. Akademiczki chcą w przyszłym sezonie zagrozić potęgom ligi

– Zakontraktowaliśmy na najbliższy sezon bardzo dobre zawodniczki z USA. Jessika Carter została wybrana w 2024 w drafcie do New York Liberty, a właśnie tydzień temu podpisała swój kontrakt w Las Vegas Aces. Ma 196 cm wzrostu i gra na pozycji centra – mówił Łukasz Zarzycki, wiceprezes Enei AZS Politechniki.

Bomba transferowa to jednak przede wszystkim przejście do poznańskiego zespołu 29-letniej January, która ma za sobą już cztery sezony w polskiej lidze, a w ostatnim z nich w Zagłębiu Sosnowiec wykręciła niesamowite statystyki, choć miała sporo problemów zdrowotnych. Oto jej liczby z poprzednich rozgrywek: 18.4 pkt, 9.8 zbiórek, 9.0 asyst, 1.6 przechwytów (2022/23) oraz 16.8 pkt., 6.9 zbiórek, 6.1 asyst, 2.4 przechwytów (2023/24).

Najbardziej dumny może być on jednak ze ściągnięcia zawodniczki, która pozbawiła nas rok temu szans na medal MP...

– Na pozycji rozgrywającej postawiliśmy na sprawdzony wariant. Naszą główną „jedynką” będzie gwiazda BM Zagłębie Sosnowiec – Jessica January, która jest świetnie znana polskim kibicom – dodał Zarzycki.

Jego zdaniem klub rozwija się właściwie i jest na najlepszej drodze, by w przyszłości zaatakować potęgi żeńskiego basketu.

– Obecny sezon młodzieżowy zakończyliśmy świetnie. Cały czas rozbudowujemy własną akademię. Moim marzeniem jest to, abyśmy w tym sezonie znaleźli się w czwórce OBLK i abyśmy zagrali o medale w ekstraklasie. Liczę, że wówczas nasze miasto wesprze naszą drużynę dotacjami na miarę tych, jakie przyznawane są we Wrocławiu, Polkowicach czy Lublinie. Bo wówczas czekałby nas start w europejskich pucharach – zakończył wiceprezes akademiczek.