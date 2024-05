MUKS mistrzem Polski do lat 15! W wielkim finale poznańskie koszykarki wygrały wojnę nerwów ze Ślęzą Wrocław

– Byliśmy dobrze przygotowani pod względem fizycznym i mentalnym, więc zachowywałem spokój i liczyłem na to, że dziewczyny się przełamią. Tak też się stało i to my mogliśmy po końcowej syrenie unieść ręce w geście triumfu – dodał szkoleniowiec, którego dotychczas największym sukcesem było srebro z kadrą WZKosz na OOM.

Zapytaliśmy go też, jakie znaczenie dla złotych medalistek ma fakt, że reprezentują MUKS.

– Dziewczynom powtarzamy, że grają w najbardziej utytułowanym klubie w ostatnich latach w młodzieżowej koszykówce. MUKS to jest ogromne serce, ogromne zaangażowanie i ogromna tradycja. To wszystko dało o sobie znać, kiedy ważyły się losy mistrzowskiego tytułu – zakończył Mateusz Dwornik.



Wyniki MP koszykarek do lat 15 w Gdyni

Finał: MUKSPoznań – Ślęza Wrocław 62:60 (23:22, 19:13, 12:13, 8:12)

MUKS: Koralewska 21, Zawieja 13, Rój 12, Wolna 9, Śmigaj 7, Roszczka 0, Wachowska 0.

o 3 miejsce: Politechnika Gdańska – Zagłębie Sosnowiec 77:78

Półfinały: Politechnika – MUKS 71:80 i Ślęza – Zagłębie 80:52

o 5 miejsce: Enea AZS Szkoła Gortata Poznań – GTK Gdynia 78:59

o 7 miejsce: Lider Biofarm Swarzędz – Katarzynki Toruń 79:54

MVP turnieju: Lena Koralewska; Pierwszapiątka: Lena Wolna; MVP drużyny: Zofia Rój

MP koszykarzy do lat 15 w Bydgoszczy

Finał: Akademia Młodych Dzików Warszawa – WKK Wrocław 105:67

o 3 miejsce: Majbasket Szczecin – Śląsk Wrocław 79:77

o 5 miejsce: Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań – Zastal Zielona Góra 107:69