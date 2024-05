Koszykarki Enei AZS Szkoły Gortata Poznań odebrały specjalne wyróżnienia. "Śniadanie z mistrzyniami" było wyrazem uznania dla ich wyczynu

Koszykarki Enei AZS Szkoły Gortata zakończyły wyjątkowy tydzień w swoim życiu ,,Śniadaniem z mistrzyniami” w hotelu Novotel Centrum. Złote medalistki MP do lat 17 były wyróżniane i chwalone.

–Do ekstraklasy wróciliśmy ponad 20 lat temu i przez 3-4 lata nie mieliśmy szkolenia młodzieży. Wówczas zadzwonił do mnie wiceprezes Ryszard Wryk i powiedział, że jest taka grupa w SP 65, prowadzona przez Danutę Łabędzką. Problem polegał na tym, że nie mieliśmy jednak pieniędzy, by przejąć opiekę nad tą grupą. Wtedy profesor Wryk stwierdził, że on „wyłoży” pieniądze, ale tak żeby nie dowiedziała się o tym jego żona. Takie były początki naszej przygody z młodzieżową koszykówką. A po 16 latach możemy się już pochwalić 19 medalami MP – zauważył Tomasz Szponder, prezes AZS Poznań. Zobacz też: Enea AZS Szkoła Gortata Poznań mistrzem Polski w koszykówce kobiet do lat 17! Nie tylko jego zdaniem złote medalistki niedawnego turnieju rozegranego w hali PP mogą być dumne nie tylko z mistrzowskiego tytułu, ale przede wszystkim z tego, czego dokonały w trakcie turnieju.

–Po porażce z Zagłębiem Sosnowiec w pierwszym dniu imprezy żadna z Was się nie poddał. Konsekwencją i grupowym działaniem doszłyście do wielkich rzeczy. Ta nauka zostanie z Wami na całe życie – przekonywał sternik akademickiego klubu.

O determinacji w sporcie mówili też wicewojewoda, Karolina Fabiś-Szulc, przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Ganowicz i wiceprezydent Poznania, Mariusz Wiśniewski. –Mistrzostwo Polski to wielki sukces. Pokazałyście, w jaki sposób można podnieść się po porażce. Wasz tytuł to także zobowiązanie dla nas, by poprawiać w mieście infrastrukturę sportową. Dlatego budujemy upragnioną przez Eneę AZS salę przy XX LO na Wichrowym Wzgórzu i zamierzamy budować halę wielofunkcyjną na terenie byłego stadionu Energetyka – podkreślił Mariusz Wiśniewski.

O mieście, które sprzyja rozwojowi talentów mówił dyrektor Novotelu Centrum. – Poznań potrafi być wielki, kiedy łączy talenty z wybitnymi trenerami. To właśnie od lat udaje się akademiczkom. Choćby z tego powodu Novotel Centrum był, jest i będzie z koszykarkami Enei AZS – przyznał Tomasz Krzysztanowski.

Na „Śniadaniu z mistrzyniami” nie zabrakło też największego autorytetu zawodniczego, czyli kapitan pierwszej drużyny , Agnieszki Skobel. – Cieszę się, że mamy w klubie tak zdolną młodzież. Jesteście w przedsionku elity i życzę Wam byście szybko do niej dołączyły – mówiła liderka kadry. Na koniec przemówień głos zabrał twórca pionu młodzieżowej koszykówki w Enei AZS w ostatnich latach. – Trzeba w tym miejscu wspomnieć roli prezesa Łukasza Zarzyckiego. Osiem lat temu spotkaliśmy się pierwszy raz przy herbacie. Mogło z tego spotkania nic nie wyniknąć, a jednak wyniknęło bardzo dużo. Po drodze było już bardzo dużo tytułów, ale to Wy dziewczyny macie specjalny dar, bo najpierw stoczyłyście pojedynek z samą sobą, a dopiero potem wygrałyście z rywalkami. Doprowadziła Was do tego umiejętność współpracy, trenerka Katarzyna Pasternak i utytułowany trener Tomasz Herkt, który tak dobrze się u nas poczuł, że już nie myśli chyba o przeprowadzce do ekstraklasy – stwierdził Grzegorz Zieliński.

Radości ze złota nie krył też prezes WZKosz, Łukasz Zarzycki, tym bardziej, że w finale zagrał inny poznański klub, Quay MUKS.

– Bardzo się cieszę, że odnieśliśmy kolejny ogromny sukces. To kolejne młodzieżowe mistrzostwo Polski w naszej historii. Jestem niezmiernie dumny z dziewcząt i sztabu szkoleniowego. Dziękuję też wszystkim sponsorom na czele z Urzędem Miasta Poznania, spółką Enea oraz Politechniką Poznańską. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiele z tych dziewcząt ma szansę zagrać w seniorskim baskecie i na tym najbardziej nam zależy – wyznał sternik WZKosz i jednocześnie wiceprezes Enei AZS.

