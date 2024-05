Enea AZS Szkoła Gortata Poznań mistrzem Polski w koszykówce kobiet do lat 17! W finale akademiczki pokonały lokalnego rywala Quay MUKS Radosław Patroniak

Koszykarki Enei AZS Szkoły Gortata i ich trenerka Katarzyna Pasternak miały powody do radości po każdym meczu poza premierową odsłoną turnieju rozgrywanego w hali PP na Piotrowie PZKosz Zobacz galerię (20 zdjęć)

Dwie poznańskie drużyny w finale MP w młodzieżowej koszykówce to rzadka sytuacja, ale doszło do niej w niedzielę podczas MP koszykarek do lat 17. We własnej hali tytuł zdobyła Enea AZS Szkoła Gortata, pokonując w decydującym meczu Quay MUKS 71:55.