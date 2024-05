20 medali polskich kajakarzy w Pucharze Świata na poznańskiej Malcie. Rośnie forma kadrowiczów przed startem w igrzyskach w Paryżu

Już w pierwszym finałowym wyścigu o medale doczekaliśmy się Polek na medalowej pozycji. Poznańskich kibiców, zgromadzonych licznie wokół toru regatowego na Jeziorze Maltańskim, nie zawiodły „Atomówki”. Wicemistrzynie świata w K4 500 metrów, czyli Karolina Naja (Posnania), Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Kąkol, dopłynęły do mety na trzecim miejscu, ustępując jedynie Chinkom i Nowozelandkom. Piąte były natomiast ich reprezentacyjne koleżanki – Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Julia Olszewska i Helena Wiśniewska.

Na koniec przedpołudniowej sesji doczekaliśmy się medali Polaków też w konkurencjach nieolimpijskich. Pierwsze w ten weekend polskie złoto PŚ wywalczyli Martyna Klatt i Jakub Stepun, wygrywając w mikście K2 500 metrów. Wcześniej trzecia w C1 1000 metrów kobiet była Paulina Grzelkiewicz (Warta Poznań).

– Ten bieg był bardzo spokojny, dopiero pierwszy raz w tym sezonie weszliśmy wspólnie do łódki. To zgranie i swoboda w zmianie osad przez nas sprawiają, że bez żadnych wahań od razu się zgrywamy na nowo. A sama Malta jest mi bardzo bliska, trenuję na niej na co dzień pomiędzy zgrupowaniami. Zawsze świetnie mi się pływa w Poznaniu – mówiła po dekoracji Klatt, która wraz z Stepunem bronią tytułu mistrzów kraju w tej konkurencji, a w przeszłości byli nawet młodzieżowymi mistrzami świata.