Puchar Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie, czyli kolejny sprawdzian przed igrzyskami w Paryżu. Wszyscy apelują o zachowanie spokoju

– Z pogodą na zawodach bywa różnie. Nawet jak nie dopisze, to nie jest przecież wina organizatorów. Dla naszej federacji i zawodników poznański PŚ to jeden z ostatnich sprawdzianów przed igrzyskami, choć kadrę na Paryż ogłosimy dopiero po czerwcowych MP – tłumaczył Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

O tym, że Poznań jest trwale związany z imprezami najwyższej rangi w kajakarstwie mówił z kolei dyrektor Wydziału Sportu w UM Poznania.

– Za dwa lata na Malcie będziemy mieli MŚ, a za dwa miesiące ME w maratonie kajakowym. Mnie najbardziej cieszy jednak to, że Poznań ma wśród zawodników uczestniczących w PŚ przedstawicieli aż czterech swoich klubów, czyli Posnanii, Enei Energetyka, AZS AWF i Warty. To najlepiej świadczy o tym, że inwestujemy w szkolenie młodzieży i zbieramy tego efekty na światowych imprezach – zauważył Maciej Piekarczyk.