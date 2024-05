Kadra koszykarek wraca po 25 latach do Poznania. Znamy już skład turnieju z udziałem naszej reprezentacji i dwóch zawodniczek Enei AZS

Dobre wieści o wakacyjnym ożywieniu stolicy Wielkopolski przekazał nam prezes WZKosz, Łukasz Zarzycki, który po sukcesach wielkopolskich zespołów w rywalizacji o młodzieżowe MP może się teraz pochwalić sprowadzeniem do Poznania reprezentacji koszykarek i to po 25 latach, bo ostatni raz kadra gościła u nas podczas pamiętnych ME w 1999 r., zakończonych zdobyciem przez Polki złota w Spodku.

– Oprócz naszych koszykarek zobaczymy Portugalię, Portoryko i Niemcy. Dwie ostatnie reprezentacje to uczestnicy igrzysk w Paryżu. Poziom sportowy będzie więc bardzo wysoki, tym bardziej, że Biało-Czerwone zagrają w najsilniejszym składzie – przyznał Łukasz Zarzycki.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze

Co ciekawe w połowie lipca do stolicy Wielkopolski przyjadą nie tylko seniorki, ale również kadry do lat 16. Seniorki, prowadzone przez Karola Kowalewskiego, będą grały w hali PP na Piotrowie, a ich młodsze koleżanki, czyli Polki, Rumunki, Czeski i Niemki w hali AWF przy Drodze Dębińskiej. Opiekunem kadry kadetek z udziałem zawodniczek Enei AZS Szkoły Gortata Poznań,

MUKS Poznań i Lidera Swarzędz jest były trener muksiar, czyli Maciej Brodziński. Szykuje się więc trzydniowe święto żeńskiego basketu. Dla kadrowiczek potrwa ono nawet dłużej, bo przed turniejem nasze zespoły spotkają się w Poznaniu na krótkich zgrupowaniach.