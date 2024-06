Hit transferowy w Enei AZS Politechnice Poznań. Akademiczki wzmocni 24-letnia Amerykanka z WNBA. Mierzy aż 196 cm wzrostu Radosław Patroniak

Jessika Carter ma być dużym wzmocnieniem Enei AZS Politechniki Mississippi State University

Enea AZS Politechnika nie miała szczęścia w ostatnich sezonach do Amerykanek grających na pozycji centra. Mimo to działacze akademickiego klubu zaryzykowali i znów zatrudnili na tej pozycji zawodniczkę zza oceanu. W sierpniu do Poznania przyjedzie więc 24-letni Jessika Carter, niekwestionowana gwiazda rozgrywek uniwersyteckich i być może przyszła gwiazda WNBA.