Lech II Poznań bez kluczowych graczy przed decydującym meczem w walce o utrzymanie. "Nie jest to przeciwnik nie do przejścia"

Rezerwy Lecha Poznań same zgotowały sobie trudny los w walce o utrzymanie. W poprzedniej kolejce przegrały z ostatnią drużyną w tabeli - Sandecją Nowy Sącz 0:1. Teraz, młodych lechitów czeka starcie na wyjeździe z walczącą o awans Polonią Bytom. Co musi się wydarzyć, aby podopieczni trenera Artura Węski utrzymali się w drugiej lidze? Kto może wspomóc drugi zespół? Którzy zawodnicy nie zagrają w sobotnim spotkaniu?

Zabraknie kluczowych zawodników

Podopieczni trenera Artura Węski będą musieli sobie poradzić, bez kilku czołowych zawodników. W kadrze meczowej zabraknie Szymona Pawłowskiego, który doznał kontuzji na sesji treningowej, przed spotkaniem z Hutnikiem Kraków.

Szkoleniowiec drugiej drużyny nie będzie mógł skorzystać również z usług Maksymiliana Dziuby, który pauzuje za kartki,

Ich absencja będzie mocno odczuwalna, ponieważ łącznie zdobyli 14 bramek. Czołowym strzelcem w obecnym sezonie jest Szymon Pawłowski (8 goli), a tuż za nim jest Maksymilian Dziuba (6 goli).

Ponadto, nie było takiego meczu, w którym Maksymilian Dziuba i Szymon Pawłowski nie grali i lechici sięgnęliby chociażby po jeden punkt! W tym sezonie tylko raz zdarzyło się, że w kadrze meczowej zabrakło wyżej wymienionych zawodników. Miało to miejsce w spotkaniu z Hutnikiem Kraków - wtedy rezerwy Lecha Poznań przegrały 0:3.

Zabraknie również Mateusza Pruchniewskiego, Wojciecha Mońki, Kamila Jakóbczyka i Igora Brzyskiego, którzy zostali powołani do młodzieżowej reprezentacji Polski i walczą o wyjście z grupy na mistrzostwach Europy U-17.

Możliwe wsparcie z pierwszej drużyny

W obliczu absencji kluczowych zawodników drugiego zespołu możliwe jest wsparcie z pierwszej drużyny.

Trener Mariusz Rumak nie będzie mógł skorzystać z Filipa Szymczaka, który otrzymał czwartą żółtą kartkę w spotkaniu z Widzewem Łódź i tym samym nie może zagrać w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Przepisy dopuszczają jednak możliwość występu w innych rozgrywkach.

Ponadto, rozgrywki ekstraklasy nadal trwają. Po ich zakończeniu, Filip Szymczak nie mógłby zagrać, ponieważ nie ma on wystarczającej liczby meczów w drugim zespole. Po ostatniej kolejce bieżącego sezonu PKO BP Ekstraklasy, 22-letni skrzydłowy musiałby zagrać więcej niż w 50% możliwych występów w drużynie rezerw, aby w niej występować.

Sezon PKO BP Ekstraklasy kończy się po sezonie drugiej ligi, więc ten przepis nie obowiązuje. Reasumując, Filip Szymczak teoretycznie może zagrać w spotkaniu z Polonią Bytom.

Trener Artur Węska może liczyć także na Filipa Bednarka, który większość sezonu spędził na ławce rezerwowych pierwszej drużyny. Doświadczony golkiper drugiej drużyny - Adam Stachowiak popełnia w ostatnim czasie kardynalne błędy i postawienie na niego w tak ważnym spotkaniu wiąże się z pewnym ryzykiem.

Poniżej próbka umiejętności 39-letniego bramkarza, który po sezonie odejdzie z Lecha Poznań. Według naszych informacji, działacze Kolejorza postanowili nie przedłużać z nim umowy.

Trener Artur Węska przed spotkaniem z Polonią Bytom. "To jest mój ostatni mecz w Lechu Poznań i chciałbym go pozytywnie zakończyć"

Jesienią wygraliście z Polonią Bytom 1:0. Czy uważa Pan, że mimo obecnych różnych celów obu drużyn, ten mecz może być podobny?

Myślę, że nie. To na pewno będzie inny mecz. Polonia Bytom dokonała kilku dobrych zmian w przerwie zimowej - nowy trener, nowy pomysł, kilku nowych zawodników. To nie będzie prosty mecz, ale nie jest to przeciwnik nie do przejścia. Jesteśmy w stanie wygrać, ale Polonia prezentuje teraz zdecydowanie wyższy poziom, zwłaszcza taktycznie. Skupili się na poprawie gry w ataku, mają wielu zawodników, którzy potrafią strzelać bramki i atakować.

Czy planujecie zmianę systemu gry? Nie zdradzając konkretnych założeń, ustawienia to czy w trakcie meczu będziecie w stanie płynnie przejść do innej formacji, aby lepiej reagować na wydarzenia boiskowe?

Nasz styl gry, który jest oparty na atakowaniu i chęci dominacji, nie ulegnie zmianie. Będziemy reagować strukturalnie na to, jak przeciwnik się ustawia, zarówno w ataku, jak i obronie. Do każdego przeciwnika podchodzimy indywidualnie, rozpracowując jego mocne strony. Musimy być gotowi na lepsze bronienie pola karnego, ustawiając się w sposób, który zamknie przestrzenie blisko światła bramki. To samo robiliśmy przed meczem z Sandecją, która grała w systemie 3-4-3, podobnie jak Polonia Bytom. Więc jeśli chodzi o zmiany strukturalne, na razie o tym nie myślimy. Natomiast funkcjonalne zmiany wewnątrz struktury, by zneutralizować mocne punkty przeciwnika i wykorzystać jego słabości, na pewno będą.

Gdzie doszukujecie się słabości Polonii Bytom?

Polonia atakuje dużą liczbą zawodników, co naraża ich na odkrywanie bocznych sektorów. Grają trójką w obronie, więc boczne sektory są słabiej kryte. To szansa dla naszych skrzydłowych, którzy będą mogli zaatakować te przestrzenie. Szerokość boiska będzie przez nas mocno wykorzystywana. To są zmiany wewnątrz struktury naszej gry, ale nie zmieniamy ogólnego stylu gry.

Czy to jest najważniejszy mecz w Pana trenerskiej karierze?

Nie. Myślę, że ważniejsze mecze jeszcze przede mną. Do tego podchodzę tak, że to jest mój ostatni mecz w Lechu Poznań i chciałbym go pozytywnie zakończyć. Chciałbym go wygrać i utrzymać Lecha Poznań w drugiej lidze. Wierzę głęboko w to, że uda się to zrobić.

Co musi się stać, by rezerwy Lecha Poznań utrzymały się w drugiej lidze?

Obecnie rezerwy Lecha Poznan znajdują się na miejscu spadkowym. Sytuacja Kolejorza przed nadchodzącymi meczami w ostatniej serii gier jest dość jasna.

Wygrana z Polonią Bytom:

Jeśli podopieczni trenera Artura Węski wygrają na Śląsku to do utrzymania będą potrzebować porażki Wisły Puławy albo potknięcia jednej z trzech drużyn: Olimpii Elbląg, GKS-u Jastrzębie lub Skry Częstochowa.

Porażka z Polonią Bytom:

Jeśli młodzi lechici przegrają w Bytomiu to spadną z ligi po pięciu latach, niezależnie od innych wyników.

Remis z Polonią Bytom:

Jeśli rezerwy Lecha Poznań zremisują z Polonią Bytom to do utrzymania będą potrzebowali porażki Olimpii Elbląg, GKS-u Jastrzębie lub Skry Częstochowa.

Poniżej zestaw drużyn, które walczą o utrzymanie w drugiej lidze.

Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg - Chojniczanka walczy o udział w barażach do 1. ligi i zajmuje 5. miejsce w tabeli.

Polonia Bytom – Lech II Poznań - Polonia walczy o udział w barażach do 1. ligi i zajmuje 6. miejsce w tabeli.

Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz - Hutnik Kraków jest poza strefą barażową i będzie walczył o udział w barażach. Gospodarze tego spotkania zajmują 7. miejsce w tabeli.

KKS Kalisz – Skra Częstochowa - KKS Kalisz walczy o bezpośredni awans lub udział w barażach do 1. ligi i zajmuje 3. miejsce w tabeli.

GKS Jastrzębie - ŁKS II Łódź - ŁKS Łódż ma zapewnione utrzymanie i nie walczy o udział w barażach. Rezerwy ŁKS zajmują 10. miejsce z dorobkiem 45. punktów.

Wisła Puławy – Pogoń Siedlce - Pogoń Siedlce potrzebuje remisu, aby uzyskać bezpośredni awans do 1. ligi. W wypadku przegranej z Wisłą Puławy muszą liczyć na brak wygranej KKS Kalisz.

Wszystkie mecze zostaną rozegrane w sobotę, 25 maja o godzinie 14:00.

