Kolejny piłkarz Lecha Poznań powołany do reprezentacji na mistrzostwa Europy

Nika Kwekweskiri jedzie na Euro 2024

Reprezentacja z Kaukazu dostała się na turniej poprzez baraże. W swojej grupie zajęli co prawda czwarte miejsce, jednak dzięki dobrym występom w dywizji C Ligi Narodów udało im się do nich dostać. W pierwszym meczu pokonali Luksemburg 2:0, natomiast w finale wygrali z Grecją po serii rzutów karnych. Decydującą jedenastkę wykorzystał Nika Kwekweskiri, który na boisku zameldował się w drugiej części dogrywki.