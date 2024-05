Znamy datę powrotu piłkarzy Lecha Poznań do treningów. To będą długie wakacje

Piłkarze Lecha Poznań powrócą do treningów w drugiej połowie czerwca

25 maja odbędzie się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Piłkarze Lecha Poznań po ostatnim gwizdku sędziego w spotkaniu z Koroną Kielce, czyli w okolicach godz. 19.30 udadzą się na wakacje. Do treningów powrócą w drugiej połowie czerwca.

Lechici na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu 2024/25, który został zaplanowany na trzeci weekend lipca (19-21 lipca), powrócą do treningów. Pełny terminarz nowych rozgrywek opisujemyTUTAJ. Piłkarze Kolejorza po urlopach, które potrwają blisko cztery tygodnie, 20 czerwca stawią się na Enea Stadionie na pierwszym treningu. Tradycyjnie zawodnicy przejdą badania, które pomogą zaplanować przygotowania do rundy jesiennej.

Ogłoszono też miejsce obozu przygotowawczego. Poznaniacy, tak jak to miało miejsce przed rokiem, będą trenować we Wronkach w klubowej Akademii Lecha Poznań. Zgrupowanie potrwa blisko dwa tygodnie, od 24 czerwca do 6 lipca.

Znamy jednego sparingpartnera Lecha Poznań

W międzyczasie Kolejorz rozegra kilka spotkań sparingowych. Klub jeszcze nie ogłosił dokładnego rozkładu jazdy związanego z meczami kontrolnymi. Jednym z przeciwników ma być szkockie Dundee United, które będzie przygotowywać się do sezonu w Opalenicy. Ten mecz odbędzie się pod koniec obozu Szkotów, którzy w hotelu Remes Sport&Spa będą trenować od 1 do 7 lipca. Został on zaplanowany na 6 lipca.

W poniedziałek do Poznania przyleci nowy trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, który przez trzy dni będzie przebywać w Poznaniu. Ma zapoznać się ze sztabem szkoleniowym, a także pojedzie do Wronek do Centrum Badawczo-Rozwojowego.

